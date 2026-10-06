Après ses victoires contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev, Novak Djokovic tente en finale de l’ATP 500 de Pékin contre Alex de Minaur de remporter un 102e titre en carrière.

Et alors que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a demandé aux ramas­seurs de balle d’ac­cé­lérer pour le servir, Nicolas Mahut, aux commen­taires du match sur Eurosport, a regretté cette atti­tude du joueur serbe.

« C’est sa routine, on comprend, mais on aime­rait aussi qu’il puisse parler aux ramas­seurs de balle de manière un peu plus agréable. Je pense que si on lui remon­trait les images à la fin, il se dirait : ‘c’est un peu agressif par moment.’’ Il n’arrive pas à le contrôler, même après autant de temps de carrière. Ça veut aussi dire qu’il est plei­ne­ment impliqué dans son match. »