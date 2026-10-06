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Nicolas Mahut, lors de la finale entre Djokovic et De Minaur : « On aime­rait que Novak puisse parler aux ramas­seurs de balle de manière un peu plus agréable »

Par
Baptiste Mulatier
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Après ses victoires contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev, Novak Djokovic tente en finale de l’ATP 500 de Pékin contre Alex de Minaur de remporter un 102e titre en carrière. 

Et alors que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a demandé aux ramas­seurs de balle d’ac­cé­lérer pour le servir, Nicolas Mahut, aux commen­taires du match sur Eurosport, a regretté cette atti­tude du joueur serbe.

« C’est sa routine, on comprend, mais on aime­rait aussi qu’il puisse parler aux ramas­seurs de balle de manière un peu plus agréable. Je pense que si on lui remon­trait les images à la fin, il se dirait : ‘c’est un peu agressif par moment.’’ Il n’arrive pas à le contrôler, même après autant de temps de carrière. Ça veut aussi dire qu’il est plei­ne­ment impliqué dans son match. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 14:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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