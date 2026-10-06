Après ses victoires contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev, Novak Djokovic tente en finale de l’ATP 500 de Pékin contre Alex de Minaur de remporter un 102e titre en carrière.
Et alors que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a demandé aux ramasseurs de balle d’accélérer pour le servir, Nicolas Mahut, aux commentaires du match sur Eurosport, a regretté cette attitude du joueur serbe.
« C’est sa routine, on comprend, mais on aimerait aussi qu’il puisse parler aux ramasseurs de balle de manière un peu plus agréable. Je pense que si on lui remontrait les images à la fin, il se dirait : ‘c’est un peu agressif par moment.’’ Il n’arrive pas à le contrôler, même après autant de temps de carrière. Ça veut aussi dire qu’il est pleinement impliqué dans son match. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 14:09