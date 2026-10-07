Après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure en rempor­tant l’ATP 500 de Tokyo.

Dans l’émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport, Nicolas Mahut a expliqué que la semaine aurait pu être bien diffé­rente pour le Serbe de 39 ans, qui s’est accroché jusqu’au bout malgré de nouveaux problèmes physiques lors des premiers matchs.

« Ce match face à Bu en huitièmes de finale a été un point de bascule. S’il le perd, ça peut l’en­foncer encore plus. Il se serait demandé s’il devait aller à Shanghai ou se soigner, il y avait beau­coup de ques­tions. Il a dit qu’il se sentait capable quand il commen­çait un tournoi de gagner le titre, mais je pense qu’il s’est surpris lui‐même face à Zverev et que ça a été un déclic. Ça a été une semaine fantas­tique pour lui et pour nous. Il a impres­sionné beau­coup de monde cette semaine »