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Nicolas Mahut : « Si Novak Djokovic avait perdu ce match, ça aurait pu l’en­foncer encore plus. C’est un point de bascule »

Par
Baptiste Mulatier
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Après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure en rempor­tant l’ATP 500 de Tokyo. 

Dans l’émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport, Nicolas Mahut a expliqué que la semaine aurait pu être bien diffé­rente pour le Serbe de 39 ans, qui s’est accroché jusqu’au bout malgré de nouveaux problèmes physiques lors des premiers matchs. 

« Ce match face à Bu en huitièmes de finale a été un point de bascule. S’il le perd, ça peut l’en­foncer encore plus. Il se serait demandé s’il devait aller à Shanghai ou se soigner, il y avait beau­coup de ques­tions. Il a dit qu’il se sentait capable quand il commen­çait un tournoi de gagner le titre, mais je pense qu’il s’est surpris lui‐même face à Zverev et que ça a été un déclic. Ça a été une semaine fantas­tique pour lui et pour nous. Il a impres­sionné beau­coup de monde cette semaine »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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