Après une tournée américaine cauchemardesque, Novak Djokovic a remis les pendules à l’heure en remportant l’ATP 500 de Tokyo.
Dans l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport, Nicolas Mahut a expliqué que la semaine aurait pu être bien différente pour le Serbe de 39 ans, qui s’est accroché jusqu’au bout malgré de nouveaux problèmes physiques lors des premiers matchs.
« Ce match face à Bu en huitièmes de finale a été un point de bascule. S’il le perd, ça peut l’enfoncer encore plus. Il se serait demandé s’il devait aller à Shanghai ou se soigner, il y avait beaucoup de questions. Il a dit qu’il se sentait capable quand il commençait un tournoi de gagner le titre, mais je pense qu’il s’est surpris lui‐même face à Zverev et que ça a été un déclic. Ça a été une semaine fantastique pour lui et pour nous. Il a impressionné beaucoup de monde cette semaine »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 10:59