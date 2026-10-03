Novak Djokovic laisse planer le doute pour sa fin de saison sportive.

En effet, le Serbe, qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, ne sait pas encore très clai­re­ment quel sera son programme pour la fin de saison.

En confé­rence de presse après sa victoire contre le joueur chinois Bu, il s’est livré sur ce qui attend le recordman du nombre de titres en Grand Chelem pour la suite de sa saison :

« Je ne suis pas encore tout à fait sûr, et je ne suis pas encore qualifié pour Turin. J’aimerais y jouer cette année si je me qualifie, et je compte aussi parti­ciper à Paris. Je ne sais pas encore pour Shanghai, je dois voir comment je me sens ici et ensuite je pren­drai une décision. »

S’il laisse planer le doute quant à une parti­ci­pa­tion au Masters 1000 de Shanghai, qui dépendra de la suite de son parcours à Pékin et de son état physique, il confirme qu’on le retrou­vera du côté de la Défense Arena pour le Rolex Paris Masters début novembre prochain.

S’il venait à se quali­fier, il annonce égale­ment qu’il vien­drait au tournoi des maîtres à Turin, tournoi auquel il avait fait forfait lors des deux dernières éditions alors qu’il était qualifié à la Race.