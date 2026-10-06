S’il a pu compter sur la disqualification de Daniil Medvedev en demi‐finales et l’abandon d’Alex De Minaur en finale, Novak Djokovic n’a vraiment pas voler son nouveau trophée, le 102e de sa carrière et le septième et sept participation sur l’ATP 500 de Pékin.
Interrogé lors de la cérémonie de remise des prix en Chine, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a fait part d’un certain soulagement, après des mois de disette, et surtout de beaucoup de fierté.
“I’m very proud” 🏆@DjokerNole reflects on his run to the Beijing title 👏#ChinaOpen https://t.co/FH4VmeNEvp— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026
« Cela fait onze ans que je n’avais pas joué ici. Honnêtement, j’ai toujours de grandes attentes envers moi‐même et, bien sûr, je m’imagine toujours reparti d’un tournoi avec avec le trophée, surtout ici à Pékin, un endroit où je n’ai jamais perdu. Mais j’étais aussi tout à fait conscient que la réalité est aujourd’hui quelque peu différente, onze ans plus tard. Cette année a été un véritable défi pour moi, avec de nombreux hauts et bas, des problèmes physiques et de santé… J’essayais simplement de retrouver de bonnes sensations sur le court. Je sais parfaitement que lorsque je me sens bien et que je frappe la balle proprement, je peux encore rivaliser au plus haut niveau, et cette semaine en a été la preuve évidente. Pour être honnête, j’en suis très fier. Je tiens à remercier mon équipe pour l’incroyable patience dont elle fait preuve à mon égard, avant tout, mais aussi pour son soutien. Elle sait tout ce que nous avons traversé ces dernières années, et en particulier cette année. Ce titre représente bien plus qu’un simple trophée ou un tournoi pour nous tous ; j’en suis très heureux. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 15:31