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Novak Djokovic, après sa victoire au premier tour : « Je ne m’at­ten­dais pas à ça »

Par
Thomas S
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Vainqueur lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Pékin (6−3, 7–6, face à Nuno Borges) malgré une alerte physique au niveau du dos, Novak Djokovic a tenu à insister, lors de son inter­view d’après match, sur le soutien excep­tionnel des fans chinois. 

« Je n’avais pas joué ici depuis 11 ans mais il y a une raison pour laquelle j’adore jouer en Chine, étant donné la manière dont ils me traitent et me supportent. Je me sens vrai­ment comme chez moi et, honnê­te­ment, je ne m’at­ten­dais pas à un stade plein à craquer pour mon premier tour. 15 000 personnes, c’est quelque chose. Je suis encore surpris à mon âge, après autant de matchs, et agréa­ble­ment surpris. Je vais faire de mon mieux pour aller le plus loin possible et rendre l’amour et la passion qu’ils me transmettent. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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