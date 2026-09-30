Vainqueur lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Pékin (6−3, 7–6, face à Nuno Borges) malgré une alerte physique au niveau du dos, Novak Djokovic a tenu à insister, lors de son inter­view d’après match, sur le soutien excep­tionnel des fans chinois.

« Je n’avais pas joué ici depuis 11 ans mais il y a une raison pour laquelle j’adore jouer en Chine, étant donné la manière dont ils me traitent et me supportent. Je me sens vrai­ment comme chez moi et, honnê­te­ment, je ne m’at­ten­dais pas à un stade plein à craquer pour mon premier tour. 15 000 personnes, c’est quelque chose. Je suis encore surpris à mon âge, après autant de matchs, et agréa­ble­ment surpris. Je vais faire de mon mieux pour aller le plus loin possible et rendre l’amour et la passion qu’ils me transmettent. »