Vainqueur lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Pékin (6−3, 7–6, face à Nuno Borges) malgré une alerte physique au niveau du dos, Novak Djokovic a tenu à insister, lors de son interview d’après match, sur le soutien exceptionnel des fans chinois.
« Je n’avais pas joué ici depuis 11 ans mais il y a une raison pour laquelle j’adore jouer en Chine, étant donné la manière dont ils me traitent et me supportent. Je me sens vraiment comme chez moi et, honnêtement, je ne m’attendais pas à un stade plein à craquer pour mon premier tour. 15 000 personnes, c’est quelque chose. Je suis encore surpris à mon âge, après autant de matchs, et agréablement surpris. Je vais faire de mon mieux pour aller le plus loin possible et rendre l’amour et la passion qu’ils me transmettent. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 16:06