Vainqueur à Pékin de son septième titre en autant de participations, en battant notamment Alexander Zverev, Daniil Medvedev (disqualifié en toute fin de match) et Alex de Minaur (contraint à l’abandon en début de deuxième set), Novak Djokovic a parfaitement rebondi après une tournée américaine cauchemardesque.
En conférence de presse, le Serbe de 39 ans a expliqué l’importance de cette performance en Chine.
« Pour être honnête, je suis arrivé ici assez tôt, samedi dernier, il y a plus de dix jours. Je tenais vraiment à me mettre en forme pour me préparer au mieux et pouvoir vivre la semaine que j’ai heureusement connue. Pékin a toujours été un lieu où je me sens bien. Ça reste le cas. J’ai toujours de grandes attentes envers moi‐même. Mes objectifs et mes aspirations sont toujours élevés, surtout dans un endroit où je n’ai jamais perdu auparavant. Je n’étais pas venu ici depuis 11 ans. J’ai connu une année pleine de difficultés et de défis, avec peu de bons résultats après la finale de l’Open d’Australie. Je ne savais pas comment j’allais me sentir, car la tournée américaine a été terrible, tant au niveau de mes sensations sur le court que sur le plan de la santé et de la condition physique. Je dois dire que j’ai également connu des moments difficiles lors de certains matchs ici. J’ai réussi à m’accrocher et à puiser dans mes réserves pour renverser la situation dans certains matchs. Je suis très fier de ce résultat. Il arrive au meilleur moment possible pour me redonner confiance et prouver que je suis toujours capable de jouer au plus haut niveau. Battre trois joueurs du top 10 en l’espace de trois jours d’affilée est une grande performance. Je suis évidemment comblé de joie. »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 08:25