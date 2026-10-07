Vainqueur à Pékin de son septième titre en autant de parti­ci­pa­tions, en battant notam­ment Alexander Zverev, Daniil Medvedev (disqua­lifié en toute fin de match) et Alex de Minaur (contraint à l’abandon en début de deuxième set), Novak Djokovic a parfai­te­ment rebondi après une tournée améri­caine cauchemardesque.

En confé­rence de presse, le Serbe de 39 ans a expliqué l’im­por­tance de cette perfor­mance en Chine.

« Pour être honnête, je suis arrivé ici assez tôt, samedi dernier, il y a plus de dix jours. Je tenais vrai­ment à me mettre en forme pour me préparer au mieux et pouvoir vivre la semaine que j’ai heureu­se­ment connue. Pékin a toujours été un lieu où je me sens bien. Ça reste le cas. J’ai toujours de grandes attentes envers moi‐même. Mes objec­tifs et mes aspi­ra­tions sont toujours élevés, surtout dans un endroit où je n’ai jamais perdu aupa­ra­vant. Je n’étais pas venu ici depuis 11 ans. J’ai connu une année pleine de diffi­cultés et de défis, avec peu de bons résul­tats après la finale de l’Open d’Australie. Je ne savais pas comment j’allais me sentir, car la tournée améri­caine a été terrible, tant au niveau de mes sensa­tions sur le court que sur le plan de la santé et de la condi­tion physique. Je dois dire que j’ai égale­ment connu des moments diffi­ciles lors de certains matchs ici. J’ai réussi à m’accrocher et à puiser dans mes réserves pour renverser la situa­tion dans certains matchs. Je suis très fier de ce résultat. Il arrive au meilleur moment possible pour me redonner confiance et prouver que je suis toujours capable de jouer au plus haut niveau. Battre trois joueurs du top 10 en l’espace de trois jours d’affilée est une grande perfor­mance. Je suis évidem­ment comblé de joie. »