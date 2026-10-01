Tombeur de Nuno Borges (49e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Pékin (6−3, 7–6 [2]), Novak Djokovic a obtenu sa 30e victoire en 30 matchs dans la capi­tale chinoise, où il a triomphé six fois en six participations.

Déjà très élogieux envers le public chinois lors de son inter­view d’après‐match, le Serbe a de nouveau tenu à souli­gner, en confé­rence de presse, le soutien excep­tionnel dont il béné­ficie depuis le début de sa carrière en Chine.

« Ce que je vis ici depuis le début de ma carrière en Chine avec les fans, l’interaction que j’ai avec eux, je ne le vis nulle part ailleurs dans le monde. La passion, la loyauté et l’engagement incroyables dont ils font preuve à mon égard, et je vois d’autres joueurs vivre quelque chose de simi­laire depuis 20 ans, sont tout simple­ment extra­or­di­naires, honnê­te­ment. Ils viennent devant l’hôtel. Ils attendent. Ils passent des heures juste pour pouvoir vous voir, échanger quelques mots avec vous, obtenir un auto­graphe ou une photo. C’est char­mant. Honnêtement, j’essaie bien sûr avant tout de leur rendre leur respect et leur recon­nais­sance par de belles perfor­mances sur le court – c’est la raison pour laquelle je suis ici –, mais j’essaie égale­ment d’échanger avec eux en dehors du court. Je leur suis très, très recon­nais­sant pour leur soutien. »