Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Novak Djokovic a remporté 31 victoires en autant de matchs dans la capi­tale chinoise, où il a triomphé six fois en six participations.

En confé­rence de presse, le Serbe s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers le tournoi et ses condi­tions d’accueil.

« Je trouve que les instal­la­tions sont incroyables. Elles l’ont toujours été. Je n’étais pas venu ici depuis 11 ans. Je recon­nais certaines choses depuis ma dernière visite. Il y a eu beau­coup d’améliorations. Bien sûr, le tournoi féminin est d’un niveau encore plus élevé, c’est un WTA 1 000. De nombreux joueurs et joueuses incroyables font partie du tableau ici, tant chez les hommes que chez les femmes. Pékin a toujours offert la meilleure orga­ni­sa­tion possible à ses joueurs. Je suis très recon­nais­sant d’y parti­ciper à nouveau. Que ce soit la qualité de la nour­ri­ture, les béné­voles, les ramas­seurs de balles, toutes les personnes impli­quées, l’organisation… Tout le monde a été vrai­ment aimable et géné­reux envers moi et mon équipe. Je peux parler au nom de tous les joueurs : tout le monde est vrai­ment heureux. Il y a de nombreux courts pour s’entraîner, les condi­tions sont excel­lentes. C’est vrai­ment génial de parti­ciper à ce tournoi. »

A noter que pour une place dans le dernier carré, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem va désor­mais retrouver Alexander Zverev.