Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Novak Djokovic a remporté 31 victoires en autant de matchs dans la capitale chinoise, où il a triomphé six fois en six participations.
En conférence de presse, le Serbe s’est montré particulièrement élogieux envers le tournoi et ses conditions d’accueil.
« Je trouve que les installations sont incroyables. Elles l’ont toujours été. Je n’étais pas venu ici depuis 11 ans. Je reconnais certaines choses depuis ma dernière visite. Il y a eu beaucoup d’améliorations. Bien sûr, le tournoi féminin est d’un niveau encore plus élevé, c’est un WTA 1 000. De nombreux joueurs et joueuses incroyables font partie du tableau ici, tant chez les hommes que chez les femmes. Pékin a toujours offert la meilleure organisation possible à ses joueurs. Je suis très reconnaissant d’y participer à nouveau. Que ce soit la qualité de la nourriture, les bénévoles, les ramasseurs de balles, toutes les personnes impliquées, l’organisation… Tout le monde a été vraiment aimable et généreux envers moi et mon équipe. Je peux parler au nom de tous les joueurs : tout le monde est vraiment heureux. Il y a de nombreux courts pour s’entraîner, les conditions sont excellentes. C’est vraiment génial de participer à ce tournoi. »
A noter que pour une place dans le dernier carré, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem va désormais retrouver Alexander Zverev.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 18:44