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Novak Djokovic : « Je peux parler au nom de tous les joueurs et dire que tout le monde est d’ac­cord là‐dessus »

Par
Baptiste Mulatier
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Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Novak Djokovic a remporté 31 victoires en autant de matchs dans la capi­tale chinoise, où il a triomphé six fois en six participations. 

En confé­rence de presse, le Serbe s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers le tournoi et ses condi­tions d’accueil.

« Je trouve que les instal­la­tions sont incroyables. Elles l’ont toujours été. Je n’étais pas venu ici depuis 11 ans. Je recon­nais certaines choses depuis ma dernière visite. Il y a eu beau­coup d’améliorations. Bien sûr, le tournoi féminin est d’un niveau encore plus élevé, c’est un WTA 1 000. De nombreux joueurs et joueuses incroyables font partie du tableau ici, tant chez les hommes que chez les femmes. Pékin a toujours offert la meilleure orga­ni­sa­tion possible à ses joueurs. Je suis très recon­nais­sant d’y parti­ciper à nouveau. Que ce soit la qualité de la nour­ri­ture, les béné­voles, les ramas­seurs de balles, toutes les personnes impli­quées, l’organisation… Tout le monde a été vrai­ment aimable et géné­reux envers moi et mon équipe. Je peux parler au nom de tous les joueurs : tout le monde est vrai­ment heureux. Il y a de nombreux courts pour s’entraîner, les condi­tions sont excel­lentes. C’est vrai­ment génial de parti­ciper à ce tournoi. »

A noter que pour une place dans le dernier carré, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem va désor­mais retrouver Alexander Zverev. 

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 18:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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