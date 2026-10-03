Tous les joueurs, même les plus grands, sont un jour rattrapés par leur corps. Novak Djokovic ne déroge pas à la règle.

Actuellement âgé de 39 ans, le recordman du nombre de titres en Grand Chelem semble vivre une année 2026 plus diffi­cile sur le plan physique.

En effet, on aura vu à plusieurs reprises le Serbe sembler en déli­ca­tesse physi­que­ment, faisant notam­ment appel plusieurs fois au temps mort médical.

Lors de la confé­rence de presse d’après-match, Novak est revenu sur sa saison spor­tive et semble véri­ta­ble­ment dans le dur.

« Je ne veux pas entrer dans les détails, car cela donne­rait l’im­pres­sion que je me plains ou que je cherche des excuses. La vérité, c’est que cette année a été extrê­me­ment diffi­cile pour moi, avec des problèmes spéci­fiques. J’ai essayé de trouver diffé­rentes solu­tions pour être au moins en bonne forme physique et pouvoir être sur le court et riva­liser avec mon adver­saire. Si ce dernier me bat, s’il est meilleur, tant mieux. La plupart des matchs et des tour­nois que j’ai disputés cette année ont été un véri­table calvaire physi­que­ment, mais cela n’a rien à voir avec l’en­du­rance. On confond souvent les deux ; ce n’est pas un problème d’en­du­rance, c’est autre chose, plus lié à la santé. Je ne veux pas révéler de quoi il s’agit, mais j’es­saie de comprendre le problème avec mon équipe. »

Des propos qui laissent penser que Novak Djokovic traîne un souci de santé dont il préfère garder la nature secrète.