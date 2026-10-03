Tous les joueurs, même les plus grands, sont un jour rattrapés par leur corps. Novak Djokovic ne déroge pas à la règle.
Actuellement âgé de 39 ans, le recordman du nombre de titres en Grand Chelem semble vivre une année 2026 plus difficile sur le plan physique.
En effet, on aura vu à plusieurs reprises le Serbe sembler en délicatesse physiquement, faisant notamment appel plusieurs fois au temps mort médical.
Lors de la conférence de presse d’après-match, Novak est revenu sur sa saison sportive et semble véritablement dans le dur.
« Je ne veux pas entrer dans les détails, car cela donnerait l’impression que je me plains ou que je cherche des excuses. La vérité, c’est que cette année a été extrêmement difficile pour moi, avec des problèmes spécifiques. J’ai essayé de trouver différentes solutions pour être au moins en bonne forme physique et pouvoir être sur le court et rivaliser avec mon adversaire. Si ce dernier me bat, s’il est meilleur, tant mieux. La plupart des matchs et des tournois que j’ai disputés cette année ont été un véritable calvaire physiquement, mais cela n’a rien à voir avec l’endurance. On confond souvent les deux ; ce n’est pas un problème d’endurance, c’est autre chose, plus lié à la santé. Je ne veux pas révéler de quoi il s’agit, mais j’essaie de comprendre le problème avec mon équipe. »
Des propos qui laissent penser que Novak Djokovic traîne un souci de santé dont il préfère garder la nature secrète.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 09:10