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Novak Djokovic : « Quand tu entres sur le court, tu es un guer­rier, tu es un compé­ti­teur. Tu ne veux pas perdre, tu donnes tout, mais si l’adversaire est meilleur, c’est ok »

Par
Baptiste Mulatier
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Djokovic s’ap­prête à parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qui lui réussit incroya­ble­ment bien et qu’il n’avait plus disputé depuis 2015. En six parti­ci­pa­tions, le Serbe a tout simple­ment soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phéno­ménal de 29 victoires et zéro défaite. 

En confé­rence de presse avant son premier tour contre Nuno Borges (49e mondial), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est exprimé sur sa mentalité. 

« Les défis sont toujours là. Ce sont aussi des occa­sions de progresser, d’apprendre quelque chose de nouveau de cette expé­rience, et d’essayer d’en tirer des ensei­gne­ments que l’on peut utiliser pour s’améliorer, quelle que soit la forme que prendra cette amélio­ra­tion, que ce soit en tant que personne ou en tant que joueur, dans la période qui suivra. J’essaie d’adopter ce genre de menta­lité, de la cultiver. Évidemment, quand tu entres sur le court, tu es un guer­rier, tu es un compé­ti­teur. Tu ne veux pas perdre, tu donnes tout, mais si l’adversaire est meilleur, c’est ok. Tu dois conti­nuer Ce qu’il y a de bien avec le tennis, c’est qu’il y a toujours une nouvelle oppor­tu­nité. Il y a prati­que­ment un tournoi chaque semaine. Donc, le spec­tacle doit conti­nuer. C’est un peu cette mentalité‐là. On tourne la page, on repart à zéro, et on donne le meilleur de soi‐même lors du tournoi suivant. »

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 08:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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