Djokovic s’ap­prête à parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qui lui réussit incroya­ble­ment bien et qu’il n’avait plus disputé depuis 2015. En six parti­ci­pa­tions, le Serbe a tout simple­ment soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phéno­ménal de 29 victoires et zéro défaite.

En confé­rence de presse avant son premier tour contre Nuno Borges (49e mondial), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est exprimé sur sa mentalité.

« Les défis sont toujours là. Ce sont aussi des occa­sions de progresser, d’apprendre quelque chose de nouveau de cette expé­rience, et d’essayer d’en tirer des ensei­gne­ments que l’on peut utiliser pour s’améliorer, quelle que soit la forme que prendra cette amélio­ra­tion, que ce soit en tant que personne ou en tant que joueur, dans la période qui suivra. J’essaie d’adopter ce genre de menta­lité, de la cultiver. Évidemment, quand tu entres sur le court, tu es un guer­rier, tu es un compé­ti­teur. Tu ne veux pas perdre, tu donnes tout, mais si l’adversaire est meilleur, c’est ok. Tu dois conti­nuer Ce qu’il y a de bien avec le tennis, c’est qu’il y a toujours une nouvelle oppor­tu­nité. Il y a prati­que­ment un tournoi chaque semaine. Donc, le spec­tacle doit conti­nuer. C’est un peu cette mentalité‐là. On tourne la page, on repart à zéro, et on donne le meilleur de soi‐même lors du tournoi suivant. »