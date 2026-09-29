Djokovic s’apprête à participer à l’ATP 500 de Pékin, du 30 septembre au 6 octobre, un tournoi qui lui réussit incroyablement bien et qu’il n’avait plus disputé depuis 2015. En six participations, le Serbe a tout simplement soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phénoménal de 29 victoires et zéro défaite.
En conférence de presse avant son premier tour contre Nuno Borges (49e mondial), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est exprimé sur sa mentalité.
« Les défis sont toujours là. Ce sont aussi des occasions de progresser, d’apprendre quelque chose de nouveau de cette expérience, et d’essayer d’en tirer des enseignements que l’on peut utiliser pour s’améliorer, quelle que soit la forme que prendra cette amélioration, que ce soit en tant que personne ou en tant que joueur, dans la période qui suivra. J’essaie d’adopter ce genre de mentalité, de la cultiver. Évidemment, quand tu entres sur le court, tu es un guerrier, tu es un compétiteur. Tu ne veux pas perdre, tu donnes tout, mais si l’adversaire est meilleur, c’est ok. Tu dois continuer Ce qu’il y a de bien avec le tennis, c’est qu’il y a toujours une nouvelle opportunité. Il y a pratiquement un tournoi chaque semaine. Donc, le spectacle doit continuer. C’est un peu cette mentalité‐là. On tourne la page, on repart à zéro, et on donne le meilleur de soi‐même lors du tournoi suivant. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 08:42