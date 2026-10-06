De retour en finale d’un tournoi pour la première fois depuis l’Open d’Australie en début de saison, après la disqua­li­fi­ca­tion de Daniil Medvedev, Novak Djokovic a été inter­rogé en confé­rence de presse à Pékin sur la possi­bi­lité qu’il prolonge sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et alors qu’il aura 41 ans lors de cet événe­ment, et qu’il a déjà gagné la médaille d’or à Paris en 2024, le Serbe de 39 ans n’a pas écarté cette idée.

Q. Comme vous l’avez dit l’autre jour, vous avez toujours le senti­ment de pouvoir battre n’importe qui. Le véri­table défi cette année a parfois été de disputer un match le lende­main. Vous vous en êtes sorti de manière incroyable. Vous avez parfois évoqué les Jeux olym­piques de 2028 comme l’un de vos objec­tifs. À quel point cela vous semblait‐il loin­tain après l’US Open, et à quel point cela vous semble‐t‐il plus proche après une semaine comme celle‐ci ?

NOVAK DJOKOVIC : Sur le plan du jeu, ça ne me semble pas loin­tain, pour être honnête, car quand je me sens bien physi­que­ment, j’ai prouvé à maintes reprises ces dernières années que je pouvais battre les meilleurs joueurs du monde. C’est ce que j’ai encore démontré cette semaine. Je ne m’inquiète pas pour mon jeu ni pour mon état d’esprit. Je m’inquiète unique­ment des problèmes de santé physique que j’essaie d’iden­ti­fier. Une fois que ce sera complè­te­ment résolu, j’espère que ce sera bientôt le cas, je ne vois pas d’obstacle à me rendre à Los Angeles.

À Pékin, où il n’a jamais perdu depuis le début de sa carrière, Novak Djokovic tentera contre Alex de Minaur de remporter un 102e titre en carrière.