Novak Djokovic a complété son impressionnante série d’invincibilité sur l’ATP 500 de Pékin en décrochant sa 30e victoire en autant de match, suite à sa victoire contre Nuno Borges, ce mercredi, au premier tour.
Malgré une nouvelle alerte physique au niveau du dos, le Serbe s’est présenté en conférence de presse avec le sourire et la fierté d’avoir pu l’emporter devant 15 000 spectateurs acquis à sa cause.
Il a également été interrogé sur son adversaire en huitièmes de finale, d’autant que c’est un joueur local. Extrait.
Q. Votre prochain adversaire est le Chinois Bu Yunchaokete (104e mondial). Ce sera la première fois que vous l’affronterez. Quelle impression avez‐vous de lui ? Comment envisagez‐vous ce match ?
Novak DJOKOVIC : Eh bien, affronter un joueur chinois en Chine, ce n’est vraiment pas une partie de plaisir (sourit). Je suis sûr que l’ambiance sera électrique. Il va bénéficier d’un soutien massif. Mais en même temps, je me sens en mesure de l’emporter quand je joue à ce niveau. Je me sens capable de battre n’importe qui, vraiment. J’espère donc simplement être en forme physiquement et avoir de l’énergie. Nous jouerons probablement à nouveau en session nocturne dans quelques jours. On verra bien. Il fait un peu plus frais que lors des premiers jours d’entraînement. La balle ralentit un peu. Le rebond est plus bas. Je pense donc que cela favorise des joueurs comme Bu, qui aime jouer vite et à plat, de manière assez agressive et près de la ligne. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 19:45