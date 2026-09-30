Novak Djokovic a complété son impres­sion­nante série d’in­vin­ci­bi­lité sur l’ATP 500 de Pékin en décro­chant sa 30e victoire en autant de match, suite à sa victoire contre Nuno Borges, ce mercredi, au premier tour.

Malgré une nouvelle alerte physique au niveau du dos, le Serbe s’est présenté en confé­rence de presse avec le sourire et la fierté d’avoir pu l’emporter devant 15 000 spec­ta­teurs acquis à sa cause.

Il a égale­ment été inter­rogé sur son adver­saire en huitièmes de finale, d’au­tant que c’est un joueur local. Extrait.

Q. Votre prochain adver­saire est le Chinois Bu Yunchaokete (104e mondial). Ce sera la première fois que vous l’affronterez. Quelle impres­sion avez‐vous de lui ? Comment envisagez‐vous ce match ?

Novak DJOKOVIC : Eh bien, affronter un joueur chinois en Chine, ce n’est vrai­ment pas une partie de plaisir (sourit). Je suis sûr que l’ambiance sera élec­trique. Il va béné­fi­cier d’un soutien massif. Mais en même temps, je me sens en mesure de l’emporter quand je joue à ce niveau. Je me sens capable de battre n’importe qui, vrai­ment. J’espère donc simple­ment être en forme physi­que­ment et avoir de l’énergie. Nous joue­rons proba­ble­ment à nouveau en session nocturne dans quelques jours. On verra bien. Il fait un peu plus frais que lors des premiers jours d’entraînement. La balle ralentit un peu. Le rebond est plus bas. Je pense donc que cela favo­rise des joueurs comme Bu, qui aime jouer vite et à plat, de manière assez agres­sive et près de la ligne. »