Si l’ac­cent est forcé­ment mis sur la disqua­li­fi­ca­tion de Daniil Medvedev, et beau­coup moins sur la victoire de Novak Djokovic, ce dernier a encore réalisé une perfor­mance de très haut niveau pour dominer l’ac­tuel 5e joueur mondial (il y avait 7–5, 5–3 et 15–15 sur le service du Serbe au moment de l’in­ci­dent et, donc, de la fin du match).

Après s’être offert deux membres du Top 5 mondial, avec Zverev et Medvedev, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem sera cette fois le favori des book­ma­kers, ce mardi, à l’oc­ca­sion de la finale de l’ATP 500 de Pékin face à Alex De Minaur.

Mais le 9e joueur mondial, qui semble aller beau­coup mieux après une période très compli­quée, possède le profil physique idéal pour inquiéter Novak. Et ce dernier le sait perti­nem­ment. Voici l’ex­trait de sa confé­rence de presse d’après match.

Q. Vous allez affronter Alex en finale. Quelles sont vos impres­sions à l’approche de ce match ? Que devez‐vous faire pour remporter le trophée ?

NOVAK DJOKOVIC : Beaucoup courir (sourit). Encore une fois, ça ne devient pas plus facile quand il s’agit de courir, ça c’est sûr. Écoutez, je m’attends à une nouvelle bataille, un autre match très physique où je n’aurai proba­ble­ment pas beau­coup de points faciles. C’est pour­quoi je me concentre sur la récu­pé­ra­tion et j’essaie d’arriver sur le court aussi frais que possible pour être à la hauteur.