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Novak Djokovic, sur son adver­saire en finale : « Je m’attends à une bataille, un match très physique où je n’aurai pas beau­coup de points faciles »

Par
Thomas S
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Si l’ac­cent est forcé­ment mis sur la disqua­li­fi­ca­tion de Daniil Medvedev, et beau­coup moins sur la victoire de Novak Djokovic, ce dernier a encore réalisé une perfor­mance de très haut niveau pour dominer l’ac­tuel 5e joueur mondial (il y avait 7–5, 5–3 et 15–15 sur le service du Serbe au moment de l’in­ci­dent et, donc, de la fin du match). 

Après s’être offert deux membres du Top 5 mondial, avec Zverev et Medvedev, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem sera cette fois le favori des book­ma­kers, ce mardi, à l’oc­ca­sion de la finale de l’ATP 500 de Pékin face à Alex De Minaur.

Mais le 9e joueur mondial, qui semble aller beau­coup mieux après une période très compli­quée, possède le profil physique idéal pour inquiéter Novak. Et ce dernier le sait perti­nem­ment. Voici l’ex­trait de sa confé­rence de presse d’après match. 

Q. Vous allez affronter Alex en finale. Quelles sont vos impres­sions à l’approche de ce match ? Que devez‐vous faire pour remporter le trophée ?
NOVAK DJOKOVIC : Beaucoup courir (sourit). Encore une fois, ça ne devient pas plus facile quand il s’agit de courir, ça c’est sûr. Écoutez, je m’attends à une nouvelle bataille, un autre match très physique où je n’aurai proba­ble­ment pas beau­coup de points faciles. C’est pour­quoi je me concentre sur la récu­pé­ra­tion et j’essaie d’arriver sur le court aussi frais que possible pour être à la hauteur.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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