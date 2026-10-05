Si l’accent est forcément mis sur la disqualification de Daniil Medvedev, et beaucoup moins sur la victoire de Novak Djokovic, ce dernier a encore réalisé une performance de très haut niveau pour dominer l’actuel 5e joueur mondial (il y avait 7–5, 5–3 et 15–15 sur le service du Serbe au moment de l’incident et, donc, de la fin du match).
Après s’être offert deux membres du Top 5 mondial, avec Zverev et Medvedev, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem sera cette fois le favori des bookmakers, ce mardi, à l’occasion de la finale de l’ATP 500 de Pékin face à Alex De Minaur.
Mais le 9e joueur mondial, qui semble aller beaucoup mieux après une période très compliquée, possède le profil physique idéal pour inquiéter Novak. Et ce dernier le sait pertinemment. Voici l’extrait de sa conférence de presse d’après match.
Q. Vous allez affronter Alex en finale. Quelles sont vos impressions à l’approche de ce match ? Que devez‐vous faire pour remporter le trophée ?
NOVAK DJOKOVIC : Beaucoup courir (sourit). Encore une fois, ça ne devient pas plus facile quand il s’agit de courir, ça c’est sûr. Écoutez, je m’attends à une nouvelle bataille, un autre match très physique où je n’aurai probablement pas beaucoup de points faciles. C’est pourquoi je me concentre sur la récupération et j’essaie d’arriver sur le court aussi frais que possible pour être à la hauteur.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 19:45