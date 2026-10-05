Invincible à Pékin, où il n’a jamais perdu depuis le début de sa carrière (en sept parti­ci­pa­tions), Novak Djokovic s’est offert le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 chinois (4−6, 6–4, 6–4).

En confé­rence de presse après sa victoire, le Serbe de 39 ans a expliqué ce qui continue de l’animer, lui qui trouve encore dans ce genre de rendez‐vous une moti­va­tion intacte pour repousser ses limites.

« Je l’ai dit sur le court, je vais le répéter : ce genre de matchs est la plus grande source de moti­va­tion qui me pousse à conti­nuer à concourir et à me dépasser prati­que­ment tous les jours ou toutes les semaines à l’entraînement pour atteindre ce niveau, afin d’être prêt à disputer des matchs comme celui‐ci. C’est pour moi une sorte de preuve ou de confir­ma­tion que je suis encore capable de battre les meilleurs joueurs du monde sur les plus grands courts. Je l’ai toujours su. Je le sais toujours. Les choses sont un peu diffé­rentes aujourd’hui. C’est diffi­cile de jouer de manière constante au plus haut niveau, comme le font les jeunes. Je suis vrai­ment content de moi et fier de l’effort fourni. Comme je l’ai dit, dans l’ensemble, je me sens vrai­ment bien. Bien sûr, quand on joue aussi bien, la confiance est au plus haut, on en vient à oublier tous les problèmes et les défis, et on continue simple­ment d’avancer. J’espère pouvoir confirmer cela jour après jour. Je dois encore me présenter en demi‐finales aussi en forme que possible. Ce qui m’attend, c’est un autre adver­saire extrê­me­ment diffi­cile qui est en pleine forme : Medvedev. Je connais très bien son jeu. Il a remporté un tournoi la semaine dernière. Il adore les condi­tions qui règnent en Chine. Ce n’est pas une surprise. Je vais devoir réaliser une autre excel­lente perfor­mance si je veux avoir une chance de gagner. »