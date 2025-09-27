Alors que Jannik Sinner a pour but d’augmenter son poucentage de premiers services réussis, secteur dans lequel il est 54e mondial selon les données de l’ATP, son illustre compatriote, Paolo Bertolucci, a montré que cela ne voulait pas tout dire.
Pour preuve, le 2e joueur mondial a perdu le deuxième set ce samedi face au Français Terrence Atmane alors qu’il affichait un pourcentage largement favorable (75%).
« Malgré un service avec 75% de premières balles, Jannik Sinner a perdu le deuxième set. Quand les pourcentages ne font pas tout… »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 16:47