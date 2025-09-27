AccueilATPATP - PékinPaolo Bertolucci : "Malgré un service avec 75% de premières balles, Jannik...
ATP - Pékin

Paolo Bertolucci : « Malgré un service avec 75% de premières balles, Jannik Sinner a perdu le deuxième set. Quand les pour­cen­tages ne font pas tout… »

Par Thomas S

Alors que Jannik Sinner a pour but d’augmenter son poucen­tage de premiers services réussis, secteur dans lequel il est 54e mondial selon les données de l’ATP, son illustre compa­triote, Paolo Bertolucci, a montré que cela ne voulait pas tout dire.

Pour preuve, le 2e joueur mondial a perdu le deuxième set ce samedi face au Français Terrence Atmane alors qu’il affi­chait un pour­cen­tage large­ment favo­rable (75%).

« Malgré un service avec 75% de premières balles, Jannik Sinner a perdu le deuxième set. Quand les pour­cen­tages ne font pas tout… »

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 16:47

