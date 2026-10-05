Daniil Medvedev est vraiment un joueur à part du circuit ATP.
Divertissant pour les uns, agaçant pour les autres, le Russe ne laisse en tout cas pas indifférent.
Actuellement opposé à Novak Djokovic en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, le Russe, malmené sur les points importants (seulement une balle de break convertie sur 16), a décidé de se lancer dans une imitation du Serbe, qui laisse souvent apparaître sa souffrance après des points éprouvants.
Daniil Medvedev imite Novak Djokovic en mimant le joueur fatigué. 😬 https://t.co/ICTKsvsScG— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2026
Une imitation en forme de frustration pour l’actuel 5e joueur mondial, qui semble avoir du mal à accepter de se faire dominer par un joueur de presque 40 ans.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 15:37