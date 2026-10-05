Daniil Medvedev est vrai­ment un joueur à part du circuit ATP.

Divertissant pour les uns, agaçant pour les autres, le Russe ne laisse en tout cas pas indifférent.

Actuellement opposé à Novak Djokovic en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, le Russe, malmené sur les points impor­tants (seule­ment une balle de break convertie sur 16), a décidé de se lancer dans une imita­tion du Serbe, qui laisse souvent appa­raître sa souf­france après des points éprouvants.

Daniil Medvedev imite Novak Djokovic en mimant le joueur fatigué. 😬 https://t.co/ICTKsvsScG — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2026

Une imita­tion en forme de frus­tra­tion pour l’ac­tuel 5e joueur mondial, qui semble avoir du mal à accepter de se faire dominer par un joueur de presque 40 ans.