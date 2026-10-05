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Quand Medvedev se moque ouver­te­ment de Djokovic en plein match

Par
Thomas S
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Daniil Medvedev est vrai­ment un joueur à part du circuit ATP.

Divertissant pour les uns, agaçant pour les autres, le Russe ne laisse en tout cas pas indifférent. 

Actuellement opposé à Novak Djokovic en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, le Russe, malmené sur les points impor­tants (seule­ment une balle de break convertie sur 16), a décidé de se lancer dans une imita­tion du Serbe, qui laisse souvent appa­raître sa souf­france après des points éprouvants. 

Une imita­tion en forme de frus­tra­tion pour l’ac­tuel 5e joueur mondial, qui semble avoir du mal à accepter de se faire dominer par un joueur de presque 40 ans. 

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 15:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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