Dès le deuxième jeu du quart de finale de l’ATP 500 de Pékin entre Novak Djokovic et Alexander Zverev, l’arbitre a été contraint de prendre une déci­sion qui n’a pas du tout plu au Serbe.

Zverev sert, Djokovic relance, puis l’Allemand manque son coup suivant. Il conteste alors le point, expli­quant qu’au moment de son service, un panneau publi­ci­taire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.

L’arbitre revoit la séquence à la vidéo et donne raison à Zverev. « C’est l’un des chan­ge­ments de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie « , a râlé le Serbe.

Pour le jour­na­liste José Moron, cette séquence a eu une inci­dence sur la suite du match, remporté en trois sets par Novak Djokovic.

La gaso­lina que prendió la llama de Djokovic para ganar a Zverev la tomó aquí.Sascha, por querer llevarse un punto con 30–30 y 1–0 en el marcador, terminó dándole a Nole una moti­va­ción extra para ganar hoy.Norma 1 para enfrentar a Djokovic : Nunca le hagas enfadar. — José Morón (@jmgmoron) October 4, 2026

« C’est ici que Djokovic a puisé l’énergie qui lui a permis de battre Zverev. En voulant marquer un point à 30–30 et 1–0 au score, Sascha a fini par donner à Nole une moti­va­tion supplé­men­taire pour s’im­poser aujourd’hui. Règle n° 1 pour affronter Djokovic : ne le mettez jamais en colère. »