Dès le deuxième jeu du quart de finale de l’ATP 500 de Pékin entre Novak Djokovic et Alexander Zverev, l’arbitre a été contraint de prendre une décision qui n’a pas du tout plu au Serbe.
Zverev sert, Djokovic relance, puis l’Allemand manque son coup suivant. Il conteste alors le point, expliquant qu’au moment de son service, un panneau publicitaire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.
L’arbitre revoit la séquence à la vidéo et donne raison à Zverev. « C’est l’un des changements de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie « , a râlé le Serbe.
Pour le journaliste José Moron, cette séquence a eu une incidence sur la suite du match, remporté en trois sets par Novak Djokovic.
La gasolina que prendió la llama de Djokovic para ganar a Zverev la tomó aquí.Sascha, por querer llevarse un punto con 30–30 y 1–0 en el marcador, terminó dándole a Nole una motivación extra para ganar hoy.Norma 1 para enfrentar a Djokovic : Nunca le hagas enfadar.— José Morón (@jmgmoron) October 4, 2026
« C’est ici que Djokovic a puisé l’énergie qui lui a permis de battre Zverev. En voulant marquer un point à 30–30 et 1–0 au score, Sascha a fini par donner à Nole une motivation supplémentaire pour s’imposer aujourd’hui. Règle n° 1 pour affronter Djokovic : ne le mettez jamais en colère. »
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 18:42