S’il a renoué avec le succès contre Felix Auger‐Aliassime au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, plus de deux mois et demi après sa dernière victoire (en huitièmes de finale de Wimbledon), Holger Rune s’est ensuite incliné contre Grigor Dimitrov.

Sur Twitter, le numéro 4 mondial a évoqué un manque de préparation.

« J’espérais plus ici à Pékin mais je savais aussi que j’avais eu moins d’en­traî­ne­ment que d’ha­bi­tude avant le tournoi à cause de la conva­les­cence liée à mon dos. Malgré tout, j’étais heureux de jouer. J’ai adoré le tournoi et le soutien à Pékin. Bonne chance à Grigor pour les quarts de finale pendant que je me dirige vers Shanghaï et que je commence à me préparer pour le Masters 1000 de Shanghaï »

I hoped for more here at @ChinaOpen but I also knew that I had less prac­tice up to the tour­na­ment than normal because of the back reco­very. Still I was happy to play. I loved the tour­na­ment and support in Beijing 🙌🏽 Best of luck to Grigor in the quar­ter­fi­nals while I move on to… pic.twitter.com/XgcWc2YvCz