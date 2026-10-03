Accueil ATP ATP - Pékin

Shang, après avoir été balayé par Zverev en huitièmes de finale : « C’est la première fois de ma vie que j’ai eu envie de quitter le court aussi vite »

Par
Baptiste Mulatier
-
2449

Diminué physi­que­ment, Juncheng Shang a vécu un calvaire contre Alexander Zverev en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin. 

En confé­rence de presse après sa large défaite (6−0, 6–3, en 55 minutes de jeu), le Chinois, 250e mondial, a expliqué avoir souf­fert d’une douleur abominable. 

« Je trouve que le match a été plutôt facile pour lui et plutôt pénible pour moi. C’est la première fois de ma vie que j’ai eu envie de quitter le court aussi vite, parce que je ne me sentais pas bien. J’avais mal. Je n’étais pas à l’aise. »

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥