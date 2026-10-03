Diminué physi­que­ment, Juncheng Shang a vécu un calvaire contre Alexander Zverev en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin.

En confé­rence de presse après sa large défaite (6−0, 6–3, en 55 minutes de jeu), le Chinois, 250e mondial, a expliqué avoir souf­fert d’une douleur abominable.

« Je trouve que le match a été plutôt facile pour lui et plutôt pénible pour moi. C’est la première fois de ma vie que j’ai eu envie de quitter le court aussi vite, parce que je ne me sentais pas bien. J’avais mal. Je n’étais pas à l’aise. »