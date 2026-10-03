Diminué physiquement, Juncheng Shang a vécu un calvaire contre Alexander Zverev en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin.
En conférence de presse après sa large défaite (6−0, 6–3, en 55 minutes de jeu), le Chinois, 250e mondial, a expliqué avoir souffert d’une douleur abominable.
« Je trouve que le match a été plutôt facile pour lui et plutôt pénible pour moi. C’est la première fois de ma vie que j’ai eu envie de quitter le court aussi vite, parce que je ne me sentais pas bien. J’avais mal. Je n’étais pas à l’aise. »
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 17:39
A propos de l’auteur
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.