Si à l’oc­ca­sion des demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a battu Alex de Minaur pour la onzième fois en autant de confron­ta­tions, Alex de Minaur lui a donné du fil à retordre. C’est ce qu’a expliqué le numéro 2 mondial au micro de l’ATP après sa victoire en trois sets.

« J’ai trouvé que le niveau était très élevé. Il y a eu beau­coup de beaux échanges. Les deux joueurs ont eu de nombreuses occa­sions. J’ai eu mes chances dans le deuxième set, mais je n’ai pas su les saisir. Lui aussi a eu plus d’oc­ca­sions. C’était donc un match assez équi­libré. Dans le troi­sième set, j’ai essayé d’élever mon niveau de jeu. Je lui ai pris son service très tôt, ce qui m’a donné un peu plus de confiance pour mieux servir par moments. Je suis très très heureux de ma perfor­mance aujourd’hui. Ce match était très diffé­rent de ceux que je joue habi­tuel­le­ment contre lui. C’était un match très équi­libré. Je suis donc très heureux de ma perfor­mance aujourd’hui et d’être à nouveau en finale ici. »

Pour tenter de remporter un 21e titre en carrière à 24 ans, l’Italien affron­tera le vain­queur de la demie entre Daniil Medvedev et Learner Tien.