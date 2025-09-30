Si à l’occasion des demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a battu Alex de Minaur pour la onzième fois en autant de confrontations, Alex de Minaur lui a donné du fil à retordre. C’est ce qu’a expliqué le numéro 2 mondial au micro de l’ATP après sa victoire en trois sets.
« J’ai trouvé que le niveau était très élevé. Il y a eu beaucoup de beaux échanges. Les deux joueurs ont eu de nombreuses occasions. J’ai eu mes chances dans le deuxième set, mais je n’ai pas su les saisir. Lui aussi a eu plus d’occasions. C’était donc un match assez équilibré. Dans le troisième set, j’ai essayé d’élever mon niveau de jeu. Je lui ai pris son service très tôt, ce qui m’a donné un peu plus de confiance pour mieux servir par moments. Je suis très très heureux de ma performance aujourd’hui. Ce match était très différent de ceux que je joue habituellement contre lui. C’était un match très équilibré. Je suis donc très heureux de ma performance aujourd’hui et d’être à nouveau en finale ici. »
Sinner on beating Alex de Minaur to reach 3rd consecutive Beijing final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 30, 2025
Jannik : “I felt Ike it was very high. Many great rallies. Many chances for both. I had my chances in the 2nd set. Couldn’t use them. Also he had more chances. So it was quite an even match. In the 3rd I… pic.twitter.com/sweH2MRMSw
Pour tenter de remporter un 21e titre en carrière à 24 ans, l’Italien affrontera le vainqueur de la demie entre Daniil Medvedev et Learner Tien.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 11:08