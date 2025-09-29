S’il s’est imposé en deux sets face à Fabian Marozsan (6−1, 7–5) ce lundi en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a néanmoins été mis sous pression dans la seconde manche, lorsque le Hongrois a servi pour égaliser à une manche partout.
« Dans la deuxième manche, j’ai trouvé qu’il servait beaucoup mieux que dans le premier set, qu’il jouait de manière un peu plus agressive. Je pense que c’était un bon match. Il a beaucoup élevé son niveau. Puis il a raté quelques coups faciles, ce qui m’a donné l’occasion de conclure le match en deux sets. Mais c’était un match très difficile, n’est‐ce pas ? Je pense que j’ai très bien commencé. Dans le deuxième set, je jouais bien aussi, mais il jouait à un très haut niveau. Je suis très heureux de ma victoire », a expliqué le numéro 2 mondial en conférence de presse.
En demi‐finales, Sinner retrouvera Alex de Minaur, qu’il a battu dix fois en autant de confrontations.
