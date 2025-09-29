S’il s’est imposé en deux sets face à Fabian Marozsan (6−1, 7–5) ce lundi en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a néan­moins été mis sous pres­sion dans la seconde manche, lorsque le Hongrois a servi pour égaliser à une manche partout.

« Dans la deuxième manche, j’ai trouvé qu’il servait beau­coup mieux que dans le premier set, qu’il jouait de manière un peu plus agres­sive. Je pense que c’était un bon match. Il a beau­coup élevé son niveau. Puis il a raté quelques coups faciles, ce qui m’a donné l’oc­ca­sion de conclure le match en deux sets. Mais c’était un match très diffi­cile, n’est‐ce pas ? Je pense que j’ai très bien commencé. Dans le deuxième set, je jouais bien aussi, mais il jouait à un très haut niveau. Je suis très heureux de ma victoire », a expliqué le numéro 2 mondial en confé­rence de presse.

En demi‐finales, Sinner retrou­vera Alex de Minaur, qu’il a battu dix fois en autant de confrontations.