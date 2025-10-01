Jannik Sinner a été intraitable en finale contre l’Américain Learner Tien.
En effet, le désormais numéro deux mondial a écrasé son adversaire pour décrocher son troisième titre de la saison, sur le score sans appel de 6–2, 6–2.
Lors de la traditionnelle interview de remise des trophées d’après-finale, le Transalpin s’est exprimé sur son équipe. Satisfait mais loin d’être rassasié, il a déclaré :
« Je remercie mon équipe, merci d’être là et de travailler avec moi. On va essayer de continuer à s’améliorer et de faire tout notre possible pour progresser encore. Merci aussi à l’organisation, on se sent comme à la maison ici. Je suis très heureux d’être venu, le soutien a été incroyable. J’espère vous revoir l’année prochaine. Je vais voir si je reviens (rire). On se retrouve à Shanghai. »
Un discours cohérent lorsqu’on se souvient que Jannik, après sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz, avait affirmé vouloir redoubler d’efforts et diversifier son jeu afin de continuer à surprendre ses adversaires.
Reste à savoir si l’Italien enchaînera un second titre de rang sur le continent asiatique lors du Masters 1000 de Shanghai, où il apparaîtra dans le rôle de favori en l’absence de son rival espagnol.
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 10:10