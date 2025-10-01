Jannik Sinner a été intrai­table en finale contre l’Américain Learner Tien.

En effet, le désor­mais numéro deux mondial a écrasé son adver­saire pour décro­cher son troi­sième titre de la saison, sur le score sans appel de 6–2, 6–2.

Lors de la tradi­tion­nelle inter­view de remise des trophées d’après-finale, le Transalpin s’est exprimé sur son équipe. Satisfait mais loin d’être rassasié, il a déclaré :

« Je remercie mon équipe, merci d’être là et de travailler avec moi. On va essayer de conti­nuer à s’améliorer et de faire tout notre possible pour progresser encore. Merci aussi à l’organisation, on se sent comme à la maison ici. Je suis très heureux d’être venu, le soutien a été incroyable. J’espère vous revoir l’année prochaine. Je vais voir si je reviens (rire). On se retrouve à Shanghai. »

Un discours cohé­rent lorsqu’on se souvient que Jannik, après sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz, avait affirmé vouloir redou­bler d’efforts et diver­si­fier son jeu afin de conti­nuer à surprendre ses adversaires.

Reste à savoir si l’Italien enchaî­nera un second titre de rang sur le conti­nent asia­tique lors du Masters 1000 de Shanghai, où il appa­raîtra dans le rôle de favori en l’absence de son rival espagnol.