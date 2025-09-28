« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus imprévisible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promettait Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite sur ses huit derniers duels contre Carlos Alcaraz.
Dans des propos relayés par OA Sport après sa victoire en trois sets contre le Français Terence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, le quadruple lauréat en Grand Chelem a expliqué ce travail difficile en compétition.
« Je réfléchis beaucoup, nous en avons parlé après le match. Je dépense beaucoup d’énergie mentale et je dois faire attention à ne pas trop en faire. Nous ne devons pas bouleverser mon identité et le joueur que je suis. En ce moment, j’essaie d’être différent à 20 % et de rester moi‐même à 80 %. Mais peut‐être qu’il faut 95 % de ce que je suis et expérimenter à 5 %, mais le faire dans les moments plus calmes. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 09:20