« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promet­tait Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite sur ses huit derniers duels contre Carlos Alcaraz.

Dans des propos relayés par OA Sport après sa victoire en trois sets contre le Français Terence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, le quadruple lauréat en Grand Chelem a expliqué ce travail diffi­cile en compétition.

« Je réflé­chis beau­coup, nous en avons parlé après le match. Je dépense beau­coup d’énergie mentale et je dois faire atten­tion à ne pas trop en faire. Nous ne devons pas boule­verser mon iden­tité et le joueur que je suis. En ce moment, j’es­saie d’être diffé­rent à 20 % et de rester moi‐même à 80 %. Mais peut‐être qu’il faut 95 % de ce que je suis et expé­ri­menter à 5 %, mais le faire dans les moments plus calmes. »