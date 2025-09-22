Lors de son entraînement à Pékin, l’Italien a encore confirmé qu’il était « habile » et qu’il avait surtout un oeil. Sa réaction lors de ce petit exploit est plutôt amusante et elle traduit son état d’esprit pour le début de sa tournée asiatique.
Jannik just can’t stop smiling 😅— The Sinner Times (@sinnertimes) September 22, 2025
pic.twitter.com/VzF3vXrNYs
Tête de série 1 dans la capitale chinoise, Jannik va aussi sûrement étrenner son nouveau service, celui qui avait été déficient lors de l’US Open.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 10:45