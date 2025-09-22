AccueilATPATP - PékinSinner fait déjà le spectacle à l'entraînement
ATP - Pékin

Sinner fait déjà le spec­tacle à l’entraînement

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1336

Lors de son entraî­ne­ment à Pékin, l’Italien a encore confirmé qu’il était « habile » et qu’il avait surtout un oeil. Sa réac­tion lors de ce petit exploit est plutôt amusante et elle traduit son état d’es­prit pour le début de sa tournée asiatique. 

Tête de série 1 dans la capi­tale chinoise, Jannik va aussi sûre­ment étrenner son nouveau service, celui qui avait été défi­cient lors de l’US Open. 

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 10:45

Article précédent
Fonseca à Cerundolo : « Je sais que c’est Carlos. Tout le monde sait à quel point il est bon. Mais on peut battre n’im­porte qui »
Article suivant
Agassi s’en­flamme : « Je sais qu’il faut des années pour instaurer une tradi­tion, mais nous sommes sur le point de faire de cet événe­ment l’un des plus impor­tants de l’année »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.