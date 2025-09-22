Lors de son entraî­ne­ment à Pékin, l’Italien a encore confirmé qu’il était « habile » et qu’il avait surtout un oeil. Sa réac­tion lors de ce petit exploit est plutôt amusante et elle traduit son état d’es­prit pour le début de sa tournée asiatique.

Jannik just can’t stop smiling 😅



Tête de série 1 dans la capi­tale chinoise, Jannik va aussi sûre­ment étrenner son nouveau service, celui qui avait été défi­cient lors de l’US Open.