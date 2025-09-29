AccueilATPATP - PékinSinner, qui a battu 10 fois son prochain adversaire : "C'est l'un...
ATP - Pékin

Sinner, qui a battu 10 fois son prochain adver­saire : « C’est l’un des joueurs les plus rapides que nous ayons, et avec ce court parfois assez lent, ça va être très difficile »

S’il a battu dix fois Alex de Minaur en autant confron­ta­tions, Jannik Sinner reste méfiant avant de retrouver l’Australien en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin. 

« Je trouve que ces condi­tions sont assez parti­cu­lières. Le court est parfois assez lent, surtout avec les balles usées. Ça va être très diffi­cile de passer… de le battre. C’est l’un des joueurs les plus rapides que nous ayons. Mais encore une fois, c’est un grand défi pour moi. Il s’est beau­coup amélioré ces derniers mois. Il joue très bien au tennis. Aujourd’hui, nous n’avons pas vu grand‐chose, mais lors des tours précé­dents, il a beau­coup joué et très bien joué. Je m’at­tends à un match très diffi­cile. Nous espé­rons tous que ce sera un grand match », a déclaré l’Italien au micro de l’ATP.

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 18:17

