S’il a battu dix fois Alex de Minaur en autant confrontations, Jannik Sinner reste méfiant avant de retrouver l’Australien en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin.
« Je trouve que ces conditions sont assez particulières. Le court est parfois assez lent, surtout avec les balles usées. Ça va être très difficile de passer… de le battre. C’est l’un des joueurs les plus rapides que nous ayons. Mais encore une fois, c’est un grand défi pour moi. Il s’est beaucoup amélioré ces derniers mois. Il joue très bien au tennis. Aujourd’hui, nous n’avons pas vu grand‐chose, mais lors des tours précédents, il a beaucoup joué et très bien joué. Je m’attends à un match très difficile. Nous espérons tous que ce sera un grand match », a déclaré l’Italien au micro de l’ATP.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 18:17