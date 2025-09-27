AccueilATPATP - PékinSinner, tombeur du Français Atmane : "Il n'existe pas beaucoup de joueurs...
ATP - Pékin

Sinner, tombeur du Français Atmane : « Il n’existe pas beau­coup de joueurs comme lui. Je me sentais un peu nerveux aujourd’hui »

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Terence Atmane (6−4, 5–7, 6–0), qui l’a accroché pendant deux sets avant de sombrer physi­que­ment, Jannik Sinner s’est montré très élogieux envers le Français de 23 ans (68e mondial). 

« Combien de joueurs comme Terence Atmane existe‐t‐il ? Pas beau­coup, c’est certain. Son style de jeu est unique. C’est aussi un gaucher. C’est un très grand joueur. Il s’est beau­coup amélioré depuis Cincinnati. Aujourd’hui, il a un peu souf­fert au troi­sième set à cause de crampes. Ce fut un match diffi­cile au deuxième tour. J’ai mené deux fois au score au deuxième set, mais je n’ai pas su en profiter. C’est le sport. Ça arrive. Peut‐être que ma concen­tra­tion a parfois baissé. Je me sentais un peu nerveux aujourd’hui. C’est normal. Je suis heureux d’être à nouveau qualifié pour le tour suivant. »

En quarts de finale, le numéro 2 mondial affron­tera le Hongrois Fabian Marozsan (57e mondial).

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 12:01

