Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Terence Atmane (6−4, 5–7, 6–0), qui l’a accroché pendant deux sets avant de sombrer physiquement, Jannik Sinner s’est montré très élogieux envers le Français de 23 ans (68e mondial).
« Combien de joueurs comme Terence Atmane existe‐t‐il ? Pas beaucoup, c’est certain. Son style de jeu est unique. C’est aussi un gaucher. C’est un très grand joueur. Il s’est beaucoup amélioré depuis Cincinnati. Aujourd’hui, il a un peu souffert au troisième set à cause de crampes. Ce fut un match difficile au deuxième tour. J’ai mené deux fois au score au deuxième set, mais je n’ai pas su en profiter. C’est le sport. Ça arrive. Peut‐être que ma concentration a parfois baissé. Je me sentais un peu nerveux aujourd’hui. C’est normal. Je suis heureux d’être à nouveau qualifié pour le tour suivant. »
En quarts de finale, le numéro 2 mondial affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (57e mondial).
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 12:01