Solide vainqueur de Fabian Marozsan (6−1, 7–5), ce lundi en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a quand même dû lutter dans le deuxième set quand son adversaire était en position de servir pour le gain de la manche.
Finalement trop fort pour le Hongrois, le 2e joueur mondial s’est exprimé après la rencontre sur les clés de cette victoire.
« Aujourd’hui (lundi), j’ai été très agressif depuis le fond du court. J’ai essayé d’aller un peu plus au filet, ce qui a très bien fonctionné. Il était parfois très difficile de changer de rythme aujourd’hui, car nous jouions très très vite. Je suis globalement très satisfait de ma performance d’aujourd’hui. Nous verrons bien ce qui nous attend. C’est formidable d’être en demi‐finale. »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 10:20