En confé­rence de presse à Pékin, où elle s’est quali­fiée pour le troi­sième tour, Iga Swiatek a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme concer­nant le calen­drier jugé trop chargé.

« Je pense que nous jouons trop et que le calen­drier est fou. C’est proba­ble­ment la première chose qui me vient à l’es­prit. C’est pour­quoi j’es­saie de diviser l’année en plusieurs phases et de me concen­trer unique­ment sur la prochaine phase. Après huit jours de vacances et une pré‐saison de quatre semaines, quand je regarde fin décembre ce qui m’at­tend pendant les onze prochains mois, c’est acca­blant. Il vaut mieux y aller étape par étape, car le calen­drier est vrai­ment exigeant et difficile. »