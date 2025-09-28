En conférence de presse à Pékin, où elle s’est qualifiée pour le troisième tour, Iga Swiatek a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme concernant le calendrier jugé trop chargé.
« Je pense que nous jouons trop et que le calendrier est fou. C’est probablement la première chose qui me vient à l’esprit. C’est pourquoi j’essaie de diviser l’année en plusieurs phases et de me concentrer uniquement sur la prochaine phase. Après huit jours de vacances et une pré‐saison de quatre semaines, quand je regarde fin décembre ce qui m’attend pendant les onze prochains mois, c’est accablant. Il vaut mieux y aller étape par étape, car le calendrier est vraiment exigeant et difficile. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 10:59