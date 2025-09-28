AccueilATPATP - PékinSwiatek fait passer un message : "Quand je regarde fin décembre ce...
ATP - Pékin

Swiatek fait passer un message : « Quand je regarde fin décembre ce qui m’at­tend pendant les onze prochains mois, c’est acca­blant. Je pense que nous jouons trop et que le calen­drier est fou »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse à Pékin, où elle s’est quali­fiée pour le troi­sième tour, Iga Swiatek a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme concer­nant le calen­drier jugé trop chargé. 

« Je pense que nous jouons trop et que le calen­drier est fou. C’est proba­ble­ment la première chose qui me vient à l’es­prit. C’est pour­quoi j’es­saie de diviser l’année en plusieurs phases et de me concen­trer unique­ment sur la prochaine phase. Après huit jours de vacances et une pré‐saison de quatre semaines, quand je regarde fin décembre ce qui m’at­tend pendant les onze prochains mois, c’est acca­blant. Il vaut mieux y aller étape par étape, car le calen­drier est vrai­ment exigeant et difficile. »

28 septembre 2025

We Love Tennis
