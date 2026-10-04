Accueil ATP ATP - Pékin

Tombeur de Zverev, Djokovic vole un record de Nadal à Roland‐Garros !

Par
Baptiste Mulatier
-
5395

Il ne faut jamais enterrer Novak Djokovic.

Alors qu’il a souf­fert de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il restait sur une tournée améri­caine cauche­mar­desque, le Serbe de 39 s’est tout simple­ment offert Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open : 4–6, 6–4, 6–4 en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Grâce à cette victoire contre le numéro 2 mondial, en quête du trône en l’absence de Jannik Sinner, Djokovic reste invaincu à Pékin où il a remporté ses 32 matchs (6 titres en 6 parti­ci­pa­tions jusqu’à aujourd’hui).

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem détient désor­mais la plus longue serie de victoires pour un joueur depuis son premier match dans un tournoi ATP, faisant mieux que Rafael Nadal à Roland‐Garros (31 victoires avant sa première défaite).

Un record de plus. 

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 16:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥