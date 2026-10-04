Il ne faut jamais enterrer Novak Djokovic.
Alors qu’il a souffert de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il restait sur une tournée américaine cauchemardesque, le Serbe de 39 s’est tout simplement offert Alexander Zverev, récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open : 4–6, 6–4, 6–4 en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.
Grâce à cette victoire contre le numéro 2 mondial, en quête du trône en l’absence de Jannik Sinner, Djokovic reste invaincu à Pékin où il a remporté ses 32 matchs (6 titres en 6 participations jusqu’à aujourd’hui).
📊 Novak Djokovic 🇷🇸 au tournoi de Pékin : ▪️ 2009 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2010 : ✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2012 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2013 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2014 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2015 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 🆕 2026 : ✅✅✅ ✍️ 32 victoires, 0 défaite https://t.co/LZARHMh1r5— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 4, 2026
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem détient désormais la plus longue serie de victoires pour un joueur depuis son premier match dans un tournoi ATP, faisant mieux que Rafael Nadal à Roland‐Garros (31 victoires avant sa première défaite).
32 – Novak Djokovic (32−0 at the China Open) now holds the outright‐longest winning streak of any player from their maiden match at a single ATP‐level event, surpassing Rafael Nadal (31 at Roland Garros). 32 !#ChinaOpen | @ChinaOpen @atptour https://t.co/QJttLx88Vm— OptaAce (@OptaAce) October 4, 2026
Un record de plus.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 16:24