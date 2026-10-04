Il ne faut jamais enterrer Novak Djokovic.

Alors qu’il a souf­fert de problèmes physiques ces dernières semaines, et qu’il restait sur une tournée améri­caine cauche­mar­desque, le Serbe de 39 s’est tout simple­ment offert Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open : 4–6, 6–4, 6–4 en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Grâce à cette victoire contre le numéro 2 mondial, en quête du trône en l’absence de Jannik Sinner, Djokovic reste invaincu à Pékin où il a remporté ses 32 matchs (6 titres en 6 parti­ci­pa­tions jusqu’à aujourd’hui).

📊 Novak Djokovic 🇷🇸 au tournoi de Pékin : ▪️ 2009 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2010 : ✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2012 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2013 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2014 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 ▪️ 2015 : ✅✅✅✅✅ ➡️ 🏆 🆕 2026 : ✅✅✅ ✍️ 32 victoires, 0 défaite https://t.co/LZARHMh1r5 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 4, 2026

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem détient désor­mais la plus longue serie de victoires pour un joueur depuis son premier match dans un tournoi ATP, faisant mieux que Rafael Nadal à Roland‐Garros (31 victoires avant sa première défaite).

32 – Novak Djokovic (32−0 at the China Open) now holds the outright‐longest winning streak of any player from their maiden match at a single ATP‐level event, surpas­sing Rafael Nadal (31 at Roland Garros). 32 !#ChinaOpen | @ChinaOpen @atptour https://t.co/QJttLx88Vm — OptaAce (@OptaAce) October 4, 2026

Un record de plus.