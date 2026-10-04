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Un Djokovic « vintage » remet les pendules à l’heure face à Zverev !

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic est éternel. 

Après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, et des débuts labo­rieux sur le plan physique à Pékin, le Serbe a montré que lorsque son corps lui lais­sait du répit, il restait encore un cauchemar pour ses adver­saires et même pour Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros et l’US Open cette année.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a livré une très grande pres­ta­tion pour venir à bout du numéro 2 mondial, lui aussi au rendez‐vous de cette magni­fique partie.

Djokovic a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa saison (avec sans doute sa victoire contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie) pour s’imposer en trois sets ce dimanche : 4–6, 6–4, 6–4, en 2h35 de jeu.

Nole mène désor­mais 10–5 dans ses face‐à‐face avec Zverev, qui, lui, attendra pour s’emparer de la première place mondiale. Il devait en effet remporter Pékin et Shanghai pour détrôner Jannik Sinner (absent depuis juillet) dès le 19 octobre prochain.

Toujours invin­cible à Pékin avec cette 32e victoire en autant de matchs (6 titres en 6 parti­ci­pa­tions), Novak Djokovic va main­te­nant tenter de récu­pérer avant de retrouver Daniil Medvedev en demi‐finales.

Merci messieurs pour le spectacle !

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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