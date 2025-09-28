Alexander Zverev a eu chaud, ce dimanche, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Opposé à un très valeu­reux Corentin Moutet, auteur de pas moins de 40 coups gagnants, l’Allemand s’en est fina­le­ment sorti à l’ex­pé­rience : 7–5, 3–6, 6–3, en 2h40 de jeu. « Il joue bien, ce n’est un secret pour personne. La façon dont il a joué cet été et ses progrès ont été phéno­mé­naux. C’est un adver­saire très coriace, je suis donc heureux d’être qualifié », a déclaré Sascha après la rencontre.

35–1 against left‐handed players since Roland‐Garros 2023 🔥



Alexander Zverev downs Corentin Moutet 7–5 3–6 6–3 to set up a Beijing clash with Daniil Medvedev 🍿 #ChinaOpen pic.twitter.com/tc6EAQTiRC — Tennis TV (@TennisTV) September 28, 2025

Pour une place en demi‐finales, Zverev devra se défaire d’un certain Daniil Medvedev, certes pas au mieux de sa forme mais toujours très à l’aise dans leurs confron­ta­tions (13 victoires à 7). D’ailleurs, le 3e mondial n’a plus battu sa bête noire depuis août 2023. Une éternité.