AccueilATPATP - PékinVainqueur de Moutet, Zverev va retrouver sa bête noire
ATP - Pékin

Vainqueur de Moutet, Zverev va retrouver sa bête noire

Thomas S
Par Thomas S

-

321

Alexander Zverev a eu chaud, ce dimanche, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Opposé à un très valeu­reux Corentin Moutet, auteur de pas moins de 40 coups gagnants, l’Allemand s’en est fina­le­ment sorti à l’ex­pé­rience : 7–5, 3–6, 6–3, en 2h40 de jeu. « Il joue bien, ce n’est un secret pour personne. La façon dont il a joué cet été et ses progrès ont été phéno­mé­naux. C’est un adver­saire très coriace, je suis donc heureux d’être qualifié », a déclaré Sascha après la rencontre. 

Pour une place en demi‐finales, Zverev devra se défaire d’un certain Daniil Medvedev, certes pas au mieux de sa forme mais toujours très à l’aise dans leurs confron­ta­tions (13 victoires à 7). D’ailleurs, le 3e mondial n’a plus battu sa bête noire depuis août 2023. Une éternité.

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 18:33

Article précédent
Carlos Alcaraz, plus confiant que jamais : « À chaque fois que j’entre sur le court, j’ai l’im­pres­sion de pouvoir tout faire. C’est proba­ble­ment le meilleur moment de ma carrière »
Article suivant
Fernando Meligeni (ancien 25e mondial) : « J’ai dit que Roger Federer n’était pas bon car il cassait tout, il était très nerveux et son revers était très faible »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.