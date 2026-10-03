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Yunchaokete Bu, battu par Novak Djokovic à Pékin : « À 40 ans, il n’a pas baissé d’intensité pendant plus de deux heures de match. Moi, à 25 ans, j’étais épuisé »

Par
Henri Touchard
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Novak Djokovic ne cesse d’agrandir sa légende.

Le Serbe, malmené par Yunchaokete Bu, a réussi à trouver la solu­tion pour venir à bout du joueur local et finit par s’imposer après près de trois heures de jeu.

Un effort physique colossal qui force Novak à tirer sur la corde de son corps, comme le laissent voir les images inquié­tantes du Serbe lors d’un chan­ge­ment de côté.

Le joueur chinois est revenu, en confé­rence de presse d’après-match, sur l’effort ressenti et n’a pas manqué de louer l’actuel 11e joueur mondial :

« Franchement, je suis complè­te­ment vidé. Je suis vrai­ment impres­sionné. J’affrontais un homme de 40 ans. Après plus de deux heures, il n’avait pas faibli. J’ai 25 ans et j’étais épuisé. Mon niveau a baissé, mais lui, il commen­çait à peine. Il était en train de s’échauffer. Je suis sans voix. J’ai vrai­ment apprécié cette oppor­tu­nité, car je n’ai pas souvent l’oc­ca­sion de jouer contre lui. Je suis sur le circuit depuis trois ans et c’était la première fois que je jouais contre Djokovic. On s’est battus point par point. Globalement, je pense que c’était un match de très haut niveau. C’est son tennis, son style, c’est pour ça qu’il est le GOAT et c’est pour ça qu’il a pu battre Federer et Nadal. Tout s’explique. »

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 08:05

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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