Titré à l’US Open et vain­queur de la Laver Cup avec la Team Europe, Alexander Zverev enchaîne avec l’ATP 500 de Pékin. Pour son entrée en lice, il a dominé Cameron Norrie (7−6 [1], 6–4), signant ainsi une neuvième victoire en autant de confron­ta­tions face au Britannique.

Le numéro 2 mondial s’est d’ailleurs montré parti­cu­liè­re­ment satis­fait de son niveau de jeu, compte tenu des condi­tions dans lesquelles il a abordé ce tournoi.

« Je suis surpris car je ne pensais pas si bien jouer, étant donné que je ne suis arrivé qu’il y a deux jours. Je ressens un peu les effets du déca­lage horaire et je passe d’un tournoi en salle à un tournoi en plein air, mais je me sentais bien sur le court et j’ai trouvé que c’était un match de haut niveau », a déclaré l’Allemand au micro de l’ATP après sa victoire.

9 wins out of 9 matches ✅



Alexander Zverev conti­nues his domi­na­tion over Norrie, winning 7–6 6–4 !#ChinaOpen pic.twitter.com/qMeDxfoRGG — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026

Plus que jamais dans la course à la première place mondiale, le double lauréat en Grand Chelem va tenter d’en­chaîner en huitièmes de finale contre le Chinois Juncheng Shang.