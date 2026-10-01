Accueil ATP ATP - Pékin

Zverev, après sa victoire contre sa victime favo­rite : « Je suis surpris car je ne pensais pas si bien jouer »

Par
Baptiste Mulatier
-
1921

Titré à l’US Open et vain­queur de la Laver Cup avec la Team Europe, Alexander Zverev enchaîne avec l’ATP 500 de Pékin. Pour son entrée en lice, il a dominé Cameron Norrie (7−6 [1], 6–4), signant ainsi une neuvième victoire en autant de confron­ta­tions face au Britannique.

Le numéro 2 mondial s’est d’ailleurs montré parti­cu­liè­re­ment satis­fait de son niveau de jeu, compte tenu des condi­tions dans lesquelles il a abordé ce tournoi. 

« Je suis surpris car je ne pensais pas si bien jouer, étant donné que je ne suis arrivé qu’il y a deux jours. Je ressens un peu les effets du déca­lage horaire et je passe d’un tournoi en salle à un tournoi en plein air, mais je me sentais bien sur le court et j’ai trouvé que c’était un match de haut niveau », a déclaré l’Allemand au micro de l’ATP après sa victoire. 

Plus que jamais dans la course à la première place mondiale, le double lauréat en Grand Chelem va tenter d’en­chaîner en huitièmes de finale contre le Chinois Juncheng Shang. 

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 13:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥