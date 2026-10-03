Les retrou­vailles entre Alexander Zverev et Novak Djokovic auront bien lieu, plus d’un an après leur dernier duel en quarts de finale de Roland‐Garros (victoire de Djokovic en quatre sets).

L’Allemand a balayé le Chinois Juncheng Shang (6−0, 6–3, en 55 minutes de jeu) et ainsi rejoint le Serbe en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.

Alexander Zverev sait depuis le nouveau forfait de Jannik Sinner qu’il peut devenir numéro 1 mondial s’il remporte Pékin et Shanghai (7 au 18 octobre).

Novak Djokovic aime­rait lui rester invin­cible dans la capi­tale chinoise, où il a déjà triomphé six fois en six parti­ci­pa­tions, avec 31 victoires en autant de matchs dans ce tournoi. Il a aussi déclaré qu’il aime­rait jouer le Masters à Turin en fin de saison et doit donc gagner des points pour se quali­fier, en sachant qu’il occupe aujourd’hui le 12e rang à la Race.

Ruthless 😳



Alexander Zverev rolls past Shang 6–0 6–3 in 55 minutes to set a QF clash with Djokovic ! #ChinaOpen pic.twitter.com/DmYJXIEDzn — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2026

A noter que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem mène 9–5 dans ses face‐à‐face avec le récent vain­queur de Roland‐Garros et l’US Open.