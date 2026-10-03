Les retrouvailles entre Alexander Zverev et Novak Djokovic auront bien lieu, plus d’un an après leur dernier duel en quarts de finale de Roland‐Garros (victoire de Djokovic en quatre sets).
L’Allemand a balayé le Chinois Juncheng Shang (6−0, 6–3, en 55 minutes de jeu) et ainsi rejoint le Serbe en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin.
Alexander Zverev sait depuis le nouveau forfait de Jannik Sinner qu’il peut devenir numéro 1 mondial s’il remporte Pékin et Shanghai (7 au 18 octobre).
Novak Djokovic aimerait lui rester invincible dans la capitale chinoise, où il a déjà triomphé six fois en six participations, avec 31 victoires en autant de matchs dans ce tournoi. Il a aussi déclaré qu’il aimerait jouer le Masters à Turin en fin de saison et doit donc gagner des points pour se qualifier, en sachant qu’il occupe aujourd’hui le 12e rang à la Race.
Ruthless 😳— Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2026
Alexander Zverev rolls past Shang 6–0 6–3 in 55 minutes to set a QF clash with Djokovic ! #ChinaOpen pic.twitter.com/DmYJXIEDzn
A noter que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem mène 9–5 dans ses face‐à‐face avec le récent vainqueur de Roland‐Garros et l’US Open.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 14:29