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Zverev – Djokovic, des retrou­vailles à forts enjeux !

Par
Baptiste Mulatier
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Les retrou­vailles entre Alexander Zverev et Novak Djokovic auront bien lieu, plus d’un an après leur dernier duel en quarts de finale de Roland‐Garros (victoire de Djokovic en quatre sets). 

L’Allemand a balayé le Chinois Juncheng Shang (6−0, 6–3, en 55 minutes de jeu) et ainsi rejoint le Serbe en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin. 

Alexander Zverev sait depuis le nouveau forfait de Jannik Sinner qu’il peut devenir numéro 1 mondial s’il remporte Pékin et Shanghai (7 au 18 octobre). 

Novak Djokovic aime­rait lui rester invin­cible dans la capi­tale chinoise, où il a déjà triomphé six fois en six parti­ci­pa­tions, avec 31 victoires en autant de matchs dans ce tournoi. Il a aussi déclaré qu’il aime­rait jouer le Masters à Turin en fin de saison et doit donc gagner des points pour se quali­fier, en sachant qu’il occupe aujourd’hui le 12e rang à la Race. 

A noter que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem mène 9–5 dans ses face‐à‐face avec le récent vain­queur de Roland‐Garros et l’US Open. 

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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