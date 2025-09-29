Opposé ce lundi à sa « bête noire », Daniil Medvedev, en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Alexander Zverev a donné des nouvelles de son état physique après sa victoire compli­quée face à Corentin Moutet au tour précédent.

Rappelons que l’Allemand souffre du dos depuis plusieurs semaines et qu’il a reçu plusieurs injections.

« J’ai eu quelques douleurs », a révélé le numéro 3 mondial dans son inter­view d’après‐match. « Je suis parfois un peu abattu à cause de cela. Mais quand cela comp­tait, je me suis accroché et dans le troi­sième set, je pense avoir joué mon meilleur tennis. »