Et si après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros et fait coup double à l’US Open, Alexander Zverev devenait pour la première fois numéro 1 mondial ?
Après le forfait de Jannik Sinner pour l’ATP 500 de Pékin et les nombreux doutes qui entourent sa blessure au genou, l’Allemand semble dans une position idéale, d’autant qu’il n’a pas énormément de points à défendre sur cette fin de saison (980 points contre 3050 pour l’Italien, les points de Pékin ayant déjà été déduits).
Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant son entrée en lice face à Cameron Norrie, Sascha, qui pointe actuellement à 1370 points de Sinner, n’a pas caché qu’i commençait à y penser.
« Je pense que c’est un objectif pour tout le monde. Je crois qu’au début de la saison, tout le monde s’attendait à ce que cette lutte se joue entre Carlos et Jannik, donc je suis très heureux de faire partie de cette discussion (souriant). Bien sûr, oui, j’y pense un peu. Encore une fois, je crois l’avoir répété maintes fois cette année : la seule chose que je peux contrôler, c’est de bien jouer au tennis, d’être performant sur le court, d’essayer de me sentir bien sur le court, d’essayer de faire tout ce que je peux pour me préparer à bien jouer. Tout le reste suivra. Oui, ce qui est sous mon contrôle, ce qui ne l’est pas… Il y a aussi certains facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc oui, je vais simplement essayer de me concentrer pour remporter les matchs que je peux gagner. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 17:53