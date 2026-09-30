Et si après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros et fait coup double à l’US Open, Alexander Zverev deve­nait pour la première fois numéro 1 mondial ?

Après le forfait de Jannik Sinner pour l’ATP 500 de Pékin et les nombreux doutes qui entourent sa bles­sure au genou, l’Allemand semble dans une posi­tion idéale, d’au­tant qu’il n’a pas énor­mé­ment de points à défendre sur cette fin de saison (980 points contre 3050 pour l’Italien, les points de Pékin ayant déjà été déduits).

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse avant son entrée en lice face à Cameron Norrie, Sascha, qui pointe actuel­le­ment à 1370 points de Sinner, n’a pas caché qu’i commen­çait à y penser.

« Je pense que c’est un objectif pour tout le monde. Je crois qu’au début de la saison, tout le monde s’attendait à ce que cette lutte se joue entre Carlos et Jannik, donc je suis très heureux de faire partie de cette discus­sion (souriant). Bien sûr, oui, j’y pense un peu. Encore une fois, je crois l’avoir répété maintes fois cette année : la seule chose que je peux contrôler, c’est de bien jouer au tennis, d’être perfor­mant sur le court, d’essayer de me sentir bien sur le court, d’essayer de faire tout ce que je peux pour me préparer à bien jouer. Tout le reste suivra. Oui, ce qui est sous mon contrôle, ce qui ne l’est pas… Il y a aussi certains facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc oui, je vais simple­ment essayer de me concen­trer pour remporter les matchs que je peux gagner. »