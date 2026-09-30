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Zverev veut écrire l’his­toire : « Tout le monde s’attendait à ce que cette lutte se joue entre Alcaraz et Sinner, donc je suis très heureux de faire partie de cette discussion »

Par
Thomas S
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Et si après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros et fait coup double à l’US Open, Alexander Zverev deve­nait pour la première fois numéro 1 mondial ? 

Après le forfait de Jannik Sinner pour l’ATP 500 de Pékin et les nombreux doutes qui entourent sa bles­sure au genou, l’Allemand semble dans une posi­tion idéale, d’au­tant qu’il n’a pas énor­mé­ment de points à défendre sur cette fin de saison (980 points contre 3050 pour l’Italien, les points de Pékin ayant déjà été déduits).

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse avant son entrée en lice face à Cameron Norrie, Sascha, qui pointe actuel­le­ment à 1370 points de Sinner, n’a pas caché qu’i commen­çait à y penser. 

« Je pense que c’est un objectif pour tout le monde. Je crois qu’au début de la saison, tout le monde s’attendait à ce que cette lutte se joue entre Carlos et Jannik, donc je suis très heureux de faire partie de cette discus­sion (souriant). Bien sûr, oui, j’y pense un peu. Encore une fois, je crois l’avoir répété maintes fois cette année : la seule chose que je peux contrôler, c’est de bien jouer au tennis, d’être perfor­mant sur le court, d’essayer de me sentir bien sur le court, d’essayer de faire tout ce que je peux pour me préparer à bien jouer. Tout le reste suivra. Oui, ce qui est sous mon contrôle, ce qui ne l’est pas… Il y a aussi certains facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc oui, je vais simple­ment essayer de me concen­trer pour remporter les matchs que je peux gagner. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 17:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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