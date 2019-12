L’ATP 250 de Pune (3 au 9 février) a annoncé son plateau pour 2020 et Benoit Paire en constitue la principale tête d’affiche. Situation qui paraît étonnante puisque l’Avignonnais était également annoncé à Montpellier la même semaine. Affaire à suivre.

🚨 Announcement Alert 🚨

Here's the list of 🔝 players who'll take the center-stage at #TOM2020 in Pune ! 🎾 👏#TataOpenMaharashtra #ATPTour #ATP #AdvantagePune #Tennis pic.twitter.com/xT0Rz1PjRw

— Tata Open Maharashtra (@MaharashtraOpen) December 24, 2019