Après une descente de plusieurs années dans les bas‐fonds du clas­se­ment, Joao Sousa (désor­mais 86e) a remporté l’ATP 250 de Pune dimanche grâce à une belle victoire contre Emil Ruusuvuori. Quatre ans après son dernier titre sur le circuit. Une déli­vrance pour le Portugais.

« Vous devez être humble pour accepter ce qui vous arrive et rées­sayer. Cela a été une excel­lente semaine pour moi. J’ai connu des moments diffi­ciles au cours des deux dernières années, alors obtenir ce titre est comme un rêve devenu réalité. Si vous m’aviez demandé il y a six mois si je parti­ci­pe­rais à une finale comme celle‐ci, j’au­rais dit non », a avoué Sousa après son sacre en Inde.