Auteur de quinze aces contre Roberto Bautista Agut en demi‐finales du Queen’s (6−4, 6–4), Carlos Alcaraz s’est dit extrê­me­ment satis­fait de sa qualité de service lors de l’in­ter­view sur le court.

« Je commence à me sentir comme un ‘serve bot’ (excellent serveur, machine à servir, ndlr). Non, je plai­sante. Après mon match contre Munar, je voulais améliorer mon service. Je me suis beau­coup concentré sur l’échauf­fe­ment et l’en­traî­ne­ment pour améliorer mon service. Hier et aujourd’hui, ça a été une arme pour moi. Je me sens très bien. Servir aussi bien donne beau­coup de confiance pour jouer depuis la ligne de fond. Je suis donc très heureux d’avoir réalisé mes meilleures statis­tiques sur un match au service. »

