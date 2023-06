Après des débuts compli­qués sur gazon contre Arthur Rinderknech, on s’at­ten­dait de voir ce qu’al­lait donner le deuxième tour de l’Espagnol au tournoi du Queen’s , opposé à Lehecka.

Alcaraz a pu rassurer les inquié­tudes, lui qui a survolé la rencontre pour l’emporter 6–2, 6–3 de manière expé­di­tive. Le numéro 2 mondial a été solide dans tous les compar­ti­ments du jeu, avec notam­ment un très bon dépla­ce­ment et une agres­si­vité qui ont eu raison du Tchèque asphyxié par son adver­saire du jour.

Breaké très tôt dans les deux manches, on a l’im­pres­sion que l’ad­ver­saire de l’Espagnol n’a jamais eu la chance de rentrer dans la rencontre face à la pres­sion subie, pas aidé par les fautes commises, ce qui n’est pas possible quand on joue un adver­saire du niveau d’Alcaraz.

Ce dernier récu­père donc le plein de confiance et démontre bien que le gazon est clai­re­ment une surface sur laquelle il peut être à l’aise, en faisant un client sérieux pour Wimbledon.