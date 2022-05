Alors que Roland‐Garros n’a toujours pas débuté, les premières listes d’en­trée pour la saison sur gazon commencent à voir le jour dont celle pres­ti­gieuse de l’ATP 500 du Queen’s qui se tiendra à Londres du 13 au 19 juin.

Déjà 6e joueur mondial alors qu’il était 114e l’année dernière à la même période, Carlos Alcaraz est déjà, et pour le moment, la tête de série numéro une du tournoi londo­nien en l’ab­sence des joueurs russes et biélo­russes, exclus par la fédé­ra­tion britan­nique en réponse à la guerre en Ukraine.

On notera la présence du tenant du titre Matteo Berrettini, des outsi­ders Cameron Norrie, Denis Shapovalov et Reilly Opelka et du Français Gaël Monfils.