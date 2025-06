De passage ce dimanche en confé­rence de presse avant le début de l’ATP 500 du Queen’s, Carlos Alcaraz, après avoir évoqué son esca­pade de quelques jours à Ibiza, a fait une confes­sion, une semaine après son incroyable victoire contre Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros.

« Je regarde encore mon télé­phone, la presse et les vidéos du match contre Sinner et comment j’ai réussi à sauver les balles de match contre lui, et la vérité est que je ne comprends toujours pas comment j’ai pu gagner. Je suis encore sous le choc quand je réalise ce que j’ai fait, je n’ai pas plei­ne­ment conscience d’être le cham­pion de Roland Garros », a déclaré l’Espagnol qui affron­tera son compa­triote Davidovich Fokina au premier tour du tournoi londonien.