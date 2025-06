Depuis Londres où il va parti­ciper au Queen’s (16 au 22 juillet) pour préparer Wimbledon (29 juin au 13 juillet), Carlos Alcaraz est revenu sur sa « remon­tada » face à Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros, le 8 juin dernier. Avec des mots forts.

« The best match that I’ve ever played » 🔥@carlosalcaraz on *that* final… pic.twitter.com/EOJli7YZwo