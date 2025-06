Lors de son duel étriqué face à Jaume Munar en huitièmes de finale de l’ATP 500 du Queen’s (près de 3h30 de jeu), Carlos Alcaraz s’est souvent plaint de l’ar­bi­trage, esti­mant que le chro­no­mètre était lancé au mauvais moment et que cela nuisait au bon dérou­le­ment de la rencontre.

« C’était un match très long. Les condi­tions étaient extrêmes, avec la chaleur et l’in­ten­sité du match, avec de longs échanges et jeux. J’avais l’im­pres­sion de ne pas avoir le temps de récu­pérer entre les points, toujours pressé d’en­chaîner. Je n’ar­ri­vais pas à bien me préparer pour le point suivant, c’est pour­quoi j’ai parlé à Jaume, car il y avait un problème de chro­no­mètre. Jaume lui a égale­ment parlé du même problème. Il faut qu’ils changent ça. Il faut qu’ils sachent quand déclen­cher le chro­no­mètre, car après un très long point, nous devrions avoir plus de temps pour récu­pérer avant le point suivant. C’est ce que j’ai ressenti aujourd’hui (jeudi). »