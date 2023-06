Hier, Carlos n’a pas eu trop de soucis pour sortir le joueur tchèque Jiří Lehečka en deux sets.

L’Espagnol qui « débute » presque sur l’herbe a décidé de s’ins­pirer des plus grands pour conti­nuer à progresser.

« Nous sommes main­te­nant sur le gazon et je veux suivre l’exemple des meilleurs joueurs sur le gazon, leur mobi­lité. Pour moi, Roger et Andy sont les meilleurs sur le gazon. Je veux donc leur ressem­bler. Je ne parle pas de Djokovic parce qu’il glisse comme sur la terre battue et ce n’est pas mon cas, mais j’es­saie d’ap­porter des choses simi­laires dans mon jeu à ce que Roger et Andy font sur l’herbe ».

En quart de finale, Carlos affron­tera Dimitrov, l’Espagnol a les moyens de rejoindre le dernier carré de ce tournoi prestigieux.