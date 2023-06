Vainqueur de Rinderknech alors qu’il aurait pu passer à la trappe dès le 1er tour, Carlos Alcaraz a expliqué comment il essayait de faire progresser son tennis sur gazon. Comme il n’a pas l’oc­ca­sion de jouer souvent sur herbe, il a trouvé d’autres solutions.

« J’ai toujours dit que sur le gazon, il fallait bien se déplacer, et que c’est de là que vient tout le reste. J’aime regarder des vidéos de Federer et de Murray, qui sont les joueurs qui se déplacent le mieux sur le gazon. Je ne parle pas de Djokovic, parce qu’il glisse comme si c’était de la terre battue et ce ne sera pas mon cas. Il faut regarder comment ils se déplacent et essayer de les imiter »