Arrivé au Queens où il doit défendre son titre après une petite coupure à Ibiza avec ses amis, Carlos est tout à fait prêt à relever le défi de l’herbe. Si la saison passée, on peut dire qu’il décou­vrait cette surface, cette année comme il l’a expliqué, il aborde cette période avec de réelles ambitions.

« Maintenant, je sais comment je dois jouer, je comprends mieux ce jeu, je suis plus mature sur cette surface. Lors de la première séance d’en­traî­ne­ment, le mouve­ment n’a pas été aussi bon que ce que je pensais, mais j’ai un peu de temps et je sais aussi que le processus est plus lent. Je sais que je vais parvenir à être à 100% plus tôt que la saison dernière »