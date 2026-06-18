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Alex De Minaur sur sa femme, Katie Boulter : « Si je n’ar­rive pas à au moins égaler sa perfor­mance ici, on ne cessera jamais de me le rappeler. C’est donc ça, ma motivation »

Par
Thomas S
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Battu en finale de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc il y a quelques jours, Alex De Minaur a rapi­de­ment évacué cette décep­tion en se quali­fiant pour les quarts de finale de l’ATP 500 du Queen’s où il sera opposé à Nakashima ce vendredi. 

Alors que le tournoi féminin a eu lieu la semaine précé­dente et que sa femme, Katie Boulter, s’était incliné en demi‐finales, l’aus­tra­lien a forcé­ment été inter­rogé sur leur perfor­mance respec­tive. Et Alex a un objectif. 

« C’est incroyable. Je pense que cela fait ressortir le meilleur de chacun. Nous avons tous les deux un petit côté compé­titif qui nous pousse à vouloir faire mieux que l’autre, et cela donne lieu à une saine riva­lité. C’est la même chose : main­te­nant que je joue ici au Queen’s, je dois faire de mon mieux pour essayer d’égaler au moins sa perfor­mance. Parce que sinon, on ne cessera jamais de me le rappeler. C’est donc ça, ma moti­va­tion. Disons‐le comme ça. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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