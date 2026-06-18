Battu en finale de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc il y a quelques jours, Alex De Minaur a rapidement évacué cette déception en se qualifiant pour les quarts de finale de l’ATP 500 du Queen’s où il sera opposé à Nakashima ce vendredi.
Alors que le tournoi féminin a eu lieu la semaine précédente et que sa femme, Katie Boulter, s’était incliné en demi‐finales, l’australien a forcément été interrogé sur leur performance respective. Et Alex a un objectif.
« C’est incroyable. Je pense que cela fait ressortir le meilleur de chacun. Nous avons tous les deux un petit côté compétitif qui nous pousse à vouloir faire mieux que l’autre, et cela donne lieu à une saine rivalité. C’est la même chose : maintenant que je joue ici au Queen’s, je dois faire de mon mieux pour essayer d’égaler au moins sa performance. Parce que sinon, on ne cessera jamais de me le rappeler. C’est donc ça, ma motivation. Disons‐le comme ça. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 16:16