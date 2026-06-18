Battu en finale de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc il y a quelques jours, Alex De Minaur a rapi­de­ment évacué cette décep­tion en se quali­fiant pour les quarts de finale de l’ATP 500 du Queen’s où il sera opposé à Nakashima ce vendredi.

Alors que le tournoi féminin a eu lieu la semaine précé­dente et que sa femme, Katie Boulter, s’était incliné en demi‐finales, l’aus­tra­lien a forcé­ment été inter­rogé sur leur perfor­mance respec­tive. Et Alex a un objectif.

« C’est incroyable. Je pense que cela fait ressortir le meilleur de chacun. Nous avons tous les deux un petit côté compé­titif qui nous pousse à vouloir faire mieux que l’autre, et cela donne lieu à une saine riva­lité. C’est la même chose : main­te­nant que je joue ici au Queen’s, je dois faire de mon mieux pour essayer d’égaler au moins sa perfor­mance. Parce que sinon, on ne cessera jamais de me le rappeler. C’est donc ça, ma moti­va­tion. Disons‐le comme ça. »