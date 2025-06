Après Rafael Nadal à Barcelone et Carlos Alcaraz à la Ferrero Tennis Academy, au tour d’Andy Murray d’inau­gurer un court à son nom, au tournoi du Queen’s.

Lors d’un discours donné sur le gazon non sans émotion, le joueur Britannique a révélé à quel point ce tournoi lui est cher.

👑 Andy MURRAY a désor­mais un court à son nom au Queen's 🌱



Quintuple cham­pion sur le gazon londo­nien, l'ex N°1 mondial a inau­guré la Andy Murray Arena hier 🏟



« Évidemment, ça me manque d’être ici. C’est la première fois que je ne parti­cipe pas à une saison sur gazon depuis un certain temps. Mais j’ai une nouvelle vie main­te­nant et j’apprécie un peu d’être loin du sport. Mon tennis est catas­tro­phique en ce moment, alors je m’excuse pour ce que vous allez voir, mais je vais essayer (il a tapé quelques balles après, ndlr). Ce tournoi et ce court ont eu de nombreux moments spéciaux pour moi en tant que joueur. C’est dans ce tournoi que j’ai remporté mon premier match de l’ATP Tour et c’est l’événement le plus réussi. J’aime toujours revenir ici au début de l’été britan­nique. Je suis très fier des résul­tats que j’ai obtenus ici et je suis très recon­nais­sant envers celui qui a décidé de donner mon nom au stade. »