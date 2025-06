La série continue pour Carlos Alcaraz qui marche sur l’eau en ce moment.

En l’emportant en demi‐finale face à Bautista Agut, il a enchainé une 17ème victoire de suite. C’est sa plus longue série depuis qu’il est sur le circuit.

En confé­rence de presse, il ne pouvait que confirmer qu’il est entrain de vivre une période assez spéciale.

« Je me sens bien et j’ap­précie le temps passé sur le court. Je me déplace bien et ma façon de frapper la balle me donne une grande confiance en moi. Je pense que mon niveau actuel est très élevé. J’espère être encore meilleur demain, en finale. Ma victoire à Roland‐Garros m’a donné un regain d’énergie. J’ai eu quelques jours pour fêter ça et ça m’a fait du bien de me vider l’es­prit. C’était comme tourner un chapitre et en commencer un nouveau ici au Queen’s.